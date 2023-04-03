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Дания и Норвегия передадут Украине 8000 артиллерийских снарядов

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 16:26
Дания и Норвегия передадут Украине 8000 артиллерийских снарядов - Фото
САУ Caesar (Фото: ФБ Валерия Залужного)

Минобороны Дании заключило соглашение с Норвегией о совместной передаче Украине 8000 артиллерийских снарядов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Украинцы по-прежнему остро нуждаются в боеприпасах для своей борьбы за свободу против России. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания находится в процессе подготовки различных военных вкладов. Наше сотрудничество с Норвегией – важный тому пример", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен.

В ведомстве отметили, что Дания собирает норвежские 155-мм артиллерийские снаряды с совместимыми датскими пороховыми зарядами, пламегасителями и зажигательными трубками для полных артиллерийских выстрелов. После этого они безвозмездно передаются Украине.

Эти боеприпасы могут использоваться датскими самоходными артиллерийскими установками CAESAR. Их парламент Дании решил передать Украине в начале 2023 года – ожидается, что снаряды будут переданы вместе с системами.

Оксана Житнюк
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