США объявят пакет военной помощи ВСУ на $2,6 млрд с боеприпасами для наступления – Reuters

В понедельник, 3 апреля, США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

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По словам собеседников журналистов, пакет военной помощи может содержать радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты и бензовозы.

Ожидается, что шесть типов боеприпасов, в том числе танковых, также будут в списке. По словам американских чиновников, стоимость пакета военной помощи и конкретный список вооружения может измениться.

Также, по их словам, в пакет планируется включить высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, которое Украина будет использовать для наступления на российские позиции, ремонтно-эвакуационные машины для выведенной из строя тяжелой техники, дополнительные снаряды для систем ПВО NASAMS.

По данным собеседников журналистов, пакет помощи состоит из $2,1 млрд, поступающих от финансирования Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у предприятий, а не брать из американских арсеналов.

Оставшиеся $500 млн – это в основном боеприпасы, которые помогут Украине провести весеннее контрнаступление. Ожидается, что они будут изъяты из текущих запасов Штатов.

20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн – там снаряды HIMARS, ракеты HARM и другое вооружение.

22 марта госсекретарь США Блинкен заявил, что в бюджете США на 2024 год сохранится поддержка Украины в области безопасности, экономики, энергетики и гуманитарной сфере.

Блинкен заверил, что Штаты будут поддерживать Украину, чтобы гарантировать стратегическое поражение Путина.

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Оксана Житнюк

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