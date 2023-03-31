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США объявят пакет военной помощи ВСУ на $2,6 млрд с боеприпасами для наступления – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 23:09
США объявят пакет военной помощи ВСУ на $2,6 млрд с боеприпасами для наступления – Reuters - Фото
Джо Байден (Фото - ОП)

В понедельник, 3 апреля, США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

По словам собеседников журналистов, пакет военной помощи может содержать радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты и бензовозы.

Ожидается, что шесть типов боеприпасов, в том числе танковых, также будут в списке. По словам американских чиновников, стоимость пакета военной помощи и конкретный список вооружения может измениться.

Также, по их словам, в пакет планируется включить высокоточные авиационные боеприпасы, мостовое оборудование, которое Украина будет использовать для наступления на российские позиции, ремонтно-эвакуационные машины для выведенной из строя тяжелой техники, дополнительные снаряды для систем ПВО NASAMS.

По данным собеседников журналистов, пакет помощи состоит из $2,1 млрд, поступающих от финансирования Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у предприятий, а не брать из американских арсеналов.

Оставшиеся $500 млн – это в основном боеприпасы, которые помогут Украине провести весеннее контрнаступление. Ожидается, что они будут изъяты из текущих запасов Штатов.

Читайте также: Пентагон: Две бригады ВСУ, оснащенные БМП Bradley и БТР Stryker, скоро вернутся в Украину

Оксана Житнюк
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военная помощь
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