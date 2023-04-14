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Дания в ближайшие недели передаст Украине 19 гаубиц CAESAR – минобороны страны

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 18:43
Дания в ближайшие недели передаст Украине 19 гаубиц CAESAR – минобороны страны - Фото
САУ CAESAR (Фото - Facebook Валерий Залужный)

Украина в ближайшие недели получит от Дании 19 гаубиц CAESAR, обучение их экипажей уже закончено. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Дании.

В феврале 2023 года Дания заявила, что намерена передать Украине все свои 19 САУ CAESAR производства Франции. 

Сегодня министерство сообщило, что исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен посетил последнюю группу военнослужащих ВСУ, которые закончили обучение на CAESAR и в ближайшие недели вернутся в Украину вместе с САУ. 

"Дания активно поддерживала Украину на протяжении всей войны, и переданная нами помощь, по заявлениям самих украинцев, имела большое значение", – сказал и.о. главы минобороны страны. 

Он также отметил, что стоимость военной помощи для Украины от Дании уже составила примерно 6,2 млрд датских крон (приблизительно 830 млн евро. – Ред.)

Сергій Бережний
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