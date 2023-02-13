Дания отдала Украине все свои самоходные артиллерийские установки Caesar

Дания передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщило Минобороны, отметив, что это все САУ Caesar, которые были у Дании.

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"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы. Да, Дания!" – говорится в сообщении.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

31 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar и продолжит обучение воинов.

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Вадим Ребрина

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