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Дания отдала Украине все свои самоходные артиллерийские установки Caesar

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 11:22
Дания отдала Украине все свои самоходные артиллерийские установки Caesar - Фото
Скриншот с видео

Дания передала Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом сообщило Минобороны, отметив, что это все САУ Caesar, которые были у Дании.

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"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы. Да, Дания!" – говорится в сообщении.

  • 31 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar и продолжит обучение воинов.

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Вадим Ребрина
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оружие сау CAESAR
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