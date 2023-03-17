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Союзники Украины обсуждают передачу украинским летчикам западных истребителей – Дания

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 10:20
Союзники Украины обсуждают передачу украинским летчикам западных истребителей – Дания - Фото
Метте Фредериксен (Фото: EPA-EFE/EMIL HELMS)

Западные союзники "обсуждают" поставки истребителей западного образца украинским Воздушным силам. Об этом в эфире датского канала TV2 рассказала премьер этой скандинавской страны Метте Фредериксен.

"Это то, что мы обсуждаем в группе союзных стран", – сказала она, добавив, что "это большое пожелание от Украины".

Как выразилась глава правительства, "мы с самого начала говорили, что постоянно думаем, какую помощь правильнее передать Украине, и каждый может видеть, как сейчас все пошагово продвигается. Мы рассматриваем несколько различных элементов и ведем очень тесный диалог с нашими союзниками по этому поводу".

Военно-политическое руководство Украины благодарно союзникам за любую помощь в отражении российского полномасштабного вторжения, которое перешло в войну на истощение, однако настаивает, что для изгнания россиян и выхода на границы 1991 года Силам обороны нужны современные западные авиационные платформы, а не самолеты советского образца, которые либо уступают по техническим параметрах российским, либо их гораздо меньше, чем аналогичных истребителей у ВС РФ.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен 17 марта сообщил, что Копенгаген "открыт" для идеи отправки истребителей ВСУ.

"Я не исключаю, что в какой-то момент может возникнуть необходимость рассмотреть вклад истребителей", — заявил он.

Читайте также: Первые самолеты от союзников. Как Украина строит воздушную коалицию

В парламенте страны и консерваторы, и Датская народная партия, и Либеральный альянс считают, что Дания должна направить в Украину F-16.

"Это один из видов оружия, которое действительно может изменить ход войны. Мы считаем, что сможем обойтись без небольшого их количества, потому что мы скоро получим новые боевые самолеты, и потому что у датских F-16 осталось не так уж много летных часов", – сказал консерватор Расмус Ярлов, председатель комитета по обороне.

  • С 1970-х годов ВВС Дании приобрели 77 самолетов F-16. Местные СМИ пишут, что только около 30 из них находятся в эксплуатации.
  • Украина впервые получит от западных партнеров боевую авиацию: минимум четыре МиГ-29 даст Польша, еще 10 в дальнейшем может дать Словакия. Коалиция по поставкам МиГ-29 может расшириться.
Євген Пилипенко
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война дания истребитель авиация военная помощь Метте Фредериксен
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