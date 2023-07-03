Германия и Дания обещают Украине десятки танков Leopard в ближайшие недели

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что Берлин совместно с Копенгагеном передадут Украине десятки танков Leopard 1А5 в ближайшие недели.

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"Десяти боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели", – сказал он.

"Многие эксперты считают, что если бы западные государства, включая Германию, быстрее передали Украине оружие в 2022 и первой половине 2023 года, Россия не захватила бы столько юга Украины и не успела бы там закрепиться. Не было бы столько жертв. Чрезмерный страх Путина перед эскалацией войны не был ошибкой?", – спросили Писториуса журналисты.

Он уклонился от прямого ответа, заявив, что "для Германии решения, принятые сразу после 24 февраля, стали настоящим прорывом".

По его словам, Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в сфере снабжения техники, прямой финансовой помощи или помощи в рамках Евросоюза.

Кроме того, немецкие инструкторы продолжают помогать учить украинских военных, добавил Писториус.

14 июня 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что "любую технику можно уничтожить, но Bradley и Leopard спасают членов экипажа ".

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