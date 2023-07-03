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Німеччина та Данія обіцяють Україні десятки танків Leopard найближчими тижнями

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 16:43
Німеччина та Данія обіцяють Україні десятки танків Leopard найближчими тижнями - Фото
Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita заявив, що Берлін спільно з Копенгагеном передадуть Україні десятки танків Leopard 1А5 найближчими тижнями.

"Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть до України найближчими тижнями", – сказав він.

"Багато експертів вважають, що якби західні держави, включно з Німеччиною, швидше передали Україні зброю у 2022 та першій половині 2023 року, Росія не захопила б стільки півдня України і не встигла б там закріпитися. Не було б стільки жертв. Надмірний страх Путіна перед ескалацією війни не був помилкою?", – запитали Пісторіуса журналісти. 

Він ухилився від прямої відповіді, заявивши, що "для Німеччини рішення, прийняті відразу після 24 лютого, стали справжнім проривом".

За його словами, Німеччина надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки, прямої фінансової допомоги чи допомоги в межах Євросоюзу.

Крім того, німецькі інструктори продовжують допомагати навчати українських військових, додав Пісторіус.

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Мілана Головань
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