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Росіяни вдарили авіабомбою по гуманітарному центру на Запоріжжі: є загиблі та поранені — фото

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10.07.2023, 09:17
Росіяни вдарили авіабомбою по гуманітарному центру на Запоріжжі: є загиблі та поранені — фото - Фото
Фото: МВС
доповнено

Росія здійснила авіаудар по загальноосвітній школі в Оріхові Запорізької області. Це відбулось під час того, як місцеві цивільні  отримували там гуманітарну допомогу, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що російська авіабомба "майже вщент" зруйнувала будівлю школи.

У Запорізькій ОВА повідомили, що удар було завдано керованою авіабомбою.

Російська атака відбулась під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.

Унаслідок вибуху загинуло четверо громадян, 11 отримали поранення.

Під завалами навчального закладу опинилось понад 15 людей, що перебували поряд зі школою та у дворі.

Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, що розташовані поряд з епіцентром вибуху, пишуть у МВС.

Наразі було деблоковано тіла чотирьох загиблих – трьох жінок та чоловіка.

Ще 11 громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості було госпіталізовано після надання першої медичної допомоги.

Наразі тривають рятувальні роботи.

Сапери встановлюють тип застосованого боєприпасу.

Також у МВС поширили світлини з місця російського теракту.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

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Артем Джеріпа
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