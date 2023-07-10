Росіяни вдарили авіабомбою по гуманітарному центру на Запоріжжі: є загиблі та поранені — фото

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Росія здійснила авіаудар по загальноосвітній школі в Оріхові Запорізької області. Це відбулось під час того, як місцеві цивільні отримували там гуманітарну допомогу, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

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Зазначається, що російська авіабомба "майже вщент" зруйнувала будівлю школи.

У Запорізькій ОВА повідомили, що удар було завдано керованою авіабомбою.

Російська атака відбулась під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі.

Унаслідок вибуху загинуло четверо громадян, 11 отримали поранення.

Під завалами навчального закладу опинилось понад 15 людей, що перебували поряд зі школою та у дворі.

Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, що розташовані поряд з епіцентром вибуху, пишуть у МВС.

Наразі було деблоковано тіла чотирьох загиблих – трьох жінок та чоловіка.

Ще 11 громадян з пораненнями різного ступеня тяжкості було госпіталізовано після надання першої медичної допомоги.

Наразі тривають рятувальні роботи.

Сапери встановлюють тип застосованого боєприпасу.

Також у МВС поширили світлини з місця російського теракту.

О першій годині ночі 10 липня російські загарбники завдали ракетних ударів по Краматорську, а потім по Миколаєву.

У Миколаївській ОВА повідомили, що, ймовірно, окупанти вдарили по місту ракетою "Іскандер-М". Удар було завдано по об'єкту інфраструктури.

4 липня окупанти атакували ракетами Первомайський Харківської області, унаслідок цього поранення отримали десятки людей, зокрема, діти.

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