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Оккупанты обстреляли из минометов Орехов, убили человека, разрушили дома

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 15:45
Оккупанты обстреляли из минометов Орехов, убили человека, разрушили дома - Фото
Орехов (Фото: ОП)

Сегодня, 13 июля, российские оккупанты обстреляли из минометов Орехов Запорожской области, погиб человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Враг осуществил минометный обстрел города Орехов. В результате были разрушены три дома и убит мужчина", – написал Ермак.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в результате удара ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель погиб от полученных травм.

Наталья Медведева
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войнаобстрелорехов
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