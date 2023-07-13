Оккупанты обстреляли из минометов Орехов, убили человека, разрушили дома
13.07.2023, 15:45
Орехов (Фото: ОП)
Сегодня, 13 июля, российские оккупанты обстреляли из минометов Орехов Запорожской области, погиб человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Враг осуществил минометный обстрел города Орехов. В результате были разрушены три дома и убит мужчина", – написал Ермак.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в результате удара ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель погиб от полученных травм.
- 9 июля 2023 г. Россия нанесла авиаудар по общеобразовательной школе в Орехове Запорожской области. Погибли семь человек.
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