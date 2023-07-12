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Росія серед білого дня атакувала запорізький парк: фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 16:18
Росія серед білого дня атакувала запорізький парк: фото наслідків - Фото
Фото - ДСНС
доповнено

Вдень 12 липня Росія атакувала Запоріжжя, внаслідок чого травми отримали п’ятеро людей, зокрема одна дитина. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

 
За даними рятувальників, близько 13:00 армія РФ здійснила атаку на місто Запоріжжя. У ДСНС не уточнили, якою зброєю окупанти завдали удару.

За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей, з них одна дитина. Їм надали медичну допомогу та госпіталізували.

На місці події працювали психологи ДСНС, 12 рятувальників та дві одиниці техніки.

Повідомлень про атаку від місцевої влади поки що немає. З 13:50 у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

За даними місцевих ЗМІ, уламки впали в одному з парків Запоріжжя.

Росія серед білого дня атакувала запорізький парк: фото наслідків

Росія серед білого дня атакувала запорізький парк: фото наслідків

Росія серед білого дня атакувала запорізький парк: фото наслідків

Росія серед білого дня атакувала запорізький парк: фото наслідків

ДОПОВНЕНО О 17:00. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що в спальному районі міста впав "невстановлений ворожий літальний об'єкт". Внаслідок цього 18 людей отримали травми, серед них шестеро дітей.

  • Росія регулярно обстрілює Запоріжжя та регіон, застосовуючи переважно комплекси С-300 та реактивну артилерію, якими може "дістати" до прифронтових населених пунктів. Підлітний час ракет, запущених таким озброєнням, становить до десятка секунд, тому повітряні тривоги зазвичай включати заздалегідь не встигають.

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Оксана Житнюк
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