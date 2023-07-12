Россия средь бела дня атаковала запорожский парк: фото последствий

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Днем 12 июля Россия атаковала Запорожье, в результате чего травмы получили пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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По данным спасателей, около 13:00 армия РФ совершила атаку на город Запорожье. В ГСЧС не уточнили, каким оружием оккупанты нанесли удар.

По предварительной информации, пострадали пять человек, из них один ребенок. Им предоставили медицинскую помощь и госпитализировали.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС, 12 спасателей и две единицы техники.

Сообщений об атаке от местных властей пока еще нет. С 13:50 в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

По данным местных СМИ, обломки рухнули в одном из парков Запорожья.

ДОПОЛНЕНО В 17:00. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в спальном районе города упал "неустановленный вражеский летательный объект". В результате 18 человек получили травмы, среди них шестеро детей.

Россия регулярно обстреливает Запорожье и регион, применяя преимущественно комплексы С-300 и реактивную артиллерию, которыми может "достать" до прифронтовых населенных пунктов. Подлетное время ракет, запущенных таким вооружением, составляет до десятка секунд, поэтому воздушные тревоги обычно включать заранее не успевают.

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