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Під вогнем артилерії окупантів. З'явилося ще одне відео визволення П'ятихаток видео

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13.07.2023, 16:28
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Село П'ятихатки Запорізької області було звільнено від російських окупантів близько місяця тому. Сьогодні добровільний розвідувальний батальйон "Сонечко" опублікував відео деокупації населеного пункту.

На відео з бодикамери бійця зафіксовано, як українські військові їдуть дорогою.

Ворог веде по них вогонь з артилерії та вогнепальної зброї. Снаряди розриваються у безпосередній близькості від бійців.

Українські військові ведуть вогонь у відповідь, продовжують рух і наближаються до населеного пункту.

Сюжет закінчується біля вказівника "П'ятихатки".

Під вогнем артилерії окупантів. З'явилося ще одне відео визволення П'ятихаток

  • 18 червня військовослужбовці 128 окремої гірничо-штурмової бригади та другого окремого стрілецького батальйону звільнили від російських окупантів село П'ятихатки Запорізької області.

Читайте також: Залужний показав, як українські воїни боролися за П'ятихатки – відео

Наталія Медведєва
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