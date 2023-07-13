Під вогнем артилерії окупантів. З'явилося ще одне відео визволення П'ятихаток

Село П'ятихатки Запорізької області було звільнено від російських окупантів близько місяця тому. Сьогодні добровільний розвідувальний батальйон "Сонечко" опублікував відео деокупації населеного пункту.

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На відео з бодикамери бійця зафіксовано, як українські військові їдуть дорогою.

Ворог веде по них вогонь з артилерії та вогнепальної зброї. Снаряди розриваються у безпосередній близькості від бійців.

Українські військові ведуть вогонь у відповідь, продовжують рух і наближаються до населеного пункту.

Сюжет закінчується біля вказівника "П'ятихатки".

18 червня військовослужбовці 128 окремої гірничо-штурмової бригади та другого окремого стрілецького батальйону звільнили від російських окупантів село П'ятихатки Запорізької області.

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