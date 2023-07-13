Под огнем артиллерии оккупантов. Появилось еще одно видео освобождения Пятихаток

Село Пятихатки Запорожской области было освобождено от российских оккупантов около месяца назад. Сегодня добровольческий разведывательный батальон "Сонечко" опубликовал видео деоккупации населенного пункта.
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На видео с бодикамеры бойца зафиксировано, как украинские военные едут по дороге.
Враг ведет по ним огонь из артиллерии и огнестрельного оружия. Снаряды разрываются в непосредственной близости от бойцов.
Украинские военные ведут ответный огонь, продолжают движение и приближаются к населенному пункту.
Сюжет заканчивается возле указателя "Пятихатки".
- 18 июня военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой бригады и второго отдельного стрелкового батальона освободили от российских оккупантов село Пятихатки Запорожской области.
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