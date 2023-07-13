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Под огнем артиллерии оккупантов. Появилось еще одно видео освобождения Пятихаток видео

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 16:28
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Село Пятихатки Запорожской области было освобождено от российских оккупантов около месяца назад. Сегодня добровольческий разведывательный батальон "Сонечко" опубликовал видео деоккупации населенного пункта.

На видео с бодикамеры бойца зафиксировано, как украинские военные едут по дороге.

Враг ведет по ним огонь из артиллерии и огнестрельного оружия. Снаряды разрываются в непосредственной близости от бойцов.

Украинские военные ведут ответный огонь, продолжают движение и приближаются к населенному пункту.

Сюжет заканчивается возле указателя "Пятихатки".

Под огнем артиллерии оккупантов. Появилось еще одно видео освобождения Пятихаток

  • 18 июня военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой бригады и второго отдельного стрелкового батальона освободили от российских оккупантов село Пятихатки Запорожской области.

Читайте также: Залужный показал, как украинские воины сражались за Пятихатки – видео

Наталья Медведева
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