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Росія намагалась наступати в районі звільнених П’ятихаток і ще на п’яти напрямках – мапа

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 19:19
Росія намагалась наступати в районі звільнених П’ятихаток і ще на п’яти напрямках – мапа - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Протягом доби російські окупанти безрезультатно намагались наступати в районі села П’ятихатки Запорізької області, яке ЗСУ звільнили від росіян 18 червня, і ще на п’яти східних напрямках фронту. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що протягом доби відбулось понад 30 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили безрезультатні наступальні дії в напрямку Діброви Луганської області та Серебрянки на Донеччині.

Росія намагалась наступати в районі звільнених П’ятихаток і ще на п’яти напрямках – мапа

На Бахмутському напрямку армія РФ вела безрезультатні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області.

Росія намагалась наступати в районі звільнених П’ятихаток і ще на п’яти напрямках – мапа

На Авдіївському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії в районах Сєверного і Первомайського Донецької області.

Росія намагалась наступати в районі звільнених П’ятихаток і ще на п’яти напрямках – мапа

На Мар’їнському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Мар’їнки, успіху не мали.

На Шахтарському напрямку армія РФ проводила наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мала.

Росія намагалась наступати в районі звільнених П’ятихаток і ще на п’яти напрямках – мапа

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, але також проводив безрезультатні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області.

Росія намагалась наступати в районі звільнених П’ятихаток і ще на п’яти напрямках – мапа

  • Вранці військові заявили, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.
  • За добу 20 червня Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти.
  • За минулу добу Сили оборони мали "максимальну концентрацію" на наступальних діях на Бердянському і Мелітопольському напрямках: є просування.

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Оксана Житнюк
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війнаавдіївкаГенштабМар'їнканаступВугледарП'ятихатки
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