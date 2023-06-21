Росія намагалась наступати в районі звільнених П’ятихаток і ще на п’яти напрямках – мапа

Протягом доби російські окупанти безрезультатно намагались наступати в районі села П’ятихатки Запорізької області, яке ЗСУ звільнили від росіян 18 червня, і ще на п’яти східних напрямках фронту. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що протягом доби відбулось понад 30 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили безрезультатні наступальні дії в напрямку Діброви Луганської області та Серебрянки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку армія РФ вела безрезультатні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії в районах Сєверного і Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели наступальні дії у напрямку Мар’їнки, успіху не мали.

На Шахтарському напрямку армія РФ проводила наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мала.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, але також проводив безрезультатні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області.

Вранці військові заявили, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.

За добу 20 червня Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти.

За минулу добу Сили оборони мали "максимальну концентрацію" на наступальних діях на Бердянському і Мелітопольському напрямках: є просування.

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