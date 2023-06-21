ЗСУ просуваються і закріплюються на Бердянському і Мелітопольському напрямках – карта
Сили оборони продовжують вести наступальні дії в Запорізькій та частково в Донецькій областях – тривають важкі бої "буквально за кожен метр землі", але у ЗСУ є просування. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.
Він повідомив, що за минулу добу Сили оборони Таврійського напрямку мали "максимальну концентрацію" на наступальних діях на Бердянському і Мелітопольському напрямках.
"Тут тривають важкі бої, але з просуванням", – сказав Шершень.
Він уточнив, що мова йде про наступальні дії на напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове (Запорізька область), Вільне Поле – Макарівка (Донецька область).
"Ми маємо частковий успіх, закріплюємось на досягнутих рубежах. Ворог намагається за будь-що не допустити подальшого просування наших військ, зазнає великих втрат", – розповів Шершень.
- Вранці військові заявили, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.
- За добу 20 червня Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти.
Читайте також: Контрнаступ. Зеленський наголосив – заморожування війни не буде, це безперспективно
Коментарі