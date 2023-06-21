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ЗСУ просуваються і закріплюються на Бердянському і Мелітопольському напрямках – карта

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 17:35
ЗСУ просуваються і закріплюються на Бердянському і Мелітопольському напрямках – карта - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони продовжують вести наступальні дії в Запорізькій та частково в Донецькій областях – тривають важкі бої "буквально за кожен метр землі", але у ЗСУ є просування. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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Він повідомив, що за минулу добу Сили оборони Таврійського напрямку мали "максимальну концентрацію" на наступальних діях на Бердянському і Мелітопольському напрямках.

"Тут тривають важкі бої, але з просуванням", – сказав Шершень.

Він уточнив, що мова йде про наступальні дії на напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове (Запорізька область), Вільне Поле – Макарівка (Донецька область).

"Ми маємо частковий успіх, закріплюємось на досягнутих рубежах. Ворог намагається за будь-що не допустити подальшого просування наших військ, зазнає великих  втрат", – розповів Шершень.

ЗСУ просуваються і закріплюються на Бердянському і Мелітопольському напрямках – карта

ЗСУ просуваються і закріплюються на Бердянському і Мелітопольському напрямках – карта

  • Вранці військові заявили, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.
  • За добу 20 червня Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти.

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Оксана Житнюк
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