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Генштаб: Росіяни наступають біля Кремінної, на півночі Бахмута та в районі Авдіївки – карта

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 06:54
Генштаб: Росіяни наступають біля Кремінної, на півночі Бахмута та в районі Авдіївки – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Кремінної, на півночі Бахмута і в районі Авдіївки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні вранці 21 червня.

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Як зазначається, росіяни і далі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, точаться важкі бої. Упродовж доби сталося 40 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти проводили наступальні дії у бік Кремінна – Ямполівка.

Генштаб: Росіяни наступають біля Кремінної, на півночі Бахмута та в районі Авдіївки – карта

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у бік Оріхово-Василівки.

Генштаб: Росіяни наступають біля Кремінної, на півночі Бахмута та в районі Авдіївки – карта

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районах Авдіївки та Північного, проводив наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав.

Генштаб: Росіяни наступають біля Кремінної, на півночі Бахмута та в районі Авдіївки – карта

На Шахтарському напрямку окупанти атакували у бік Новомихайлівки, успіху не мали.

Генштаб: Росіяни наступають біля Кремінної, на півночі Бахмута та в районі Авдіївки – карта

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація сил оборони за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу противника та трьох – по його зенітно-ракетних комплексах.

Ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об'єктів противника.

  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне та П'ятихатки.

Читайте також: Пентагон про наступ: Будуть втрати і важкі битви, але ЗСУ здатні досягти успіху

Наталія Медведєва
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війназведенняГенштаб
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