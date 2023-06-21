Генштаб: Россияне наступают у Кременной, на севере Бахмута и в районе Авдеевки – карта

За минувшие сутки российские оккупанты проводили наступательные действия у Кременной, на севере Бахмута и в районе Авдеевки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 21 июня.

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Как отмечается, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, идут тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений.

На Лиманском направлении оккупанты проводили наступательные действия в сторону Кременная – Ямполевка.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в сторону Орехово-Василевки.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

На Шахтерском направлении оккупанты атаковали в сторону Новомихайловки, успеха не имели.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника и три – по его зенитно-ракетным комплексам.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, район сосредоточения личного состава и военной техники, три станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и еще шесть важных объектов противника.

19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

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