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Втрати Росії. За добу Сили оборони знищили 540 окупантів, 32 артсистеми та 21 БМП

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 07:55
Втрати Росії. За добу Сили оборони знищили 540 окупантів, 32 артсистеми та 21 БМП - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти за минулу добу. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

– особового складу – 222 000 (+540),

– танків – 4006 (+9),

– бойових броньованих машин – 7771 (+21),

– артилерійських систем – 3920 (+32),

– РСЗВ – 615 (+1),

– засобів ППО – 375 (+3),

– літаків – 314,

– вертольотів – 306,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),

– крилатих ракет – 1214

– кораблів/катерів – 18,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22),

– спеціальної техніки – 539 (+8).

Втрати Росії. За добу Сили оборони знищили 540 окупантів, 32 артсистеми та 21 БМП
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне та П'ятихатки.

Читайте також: Пентагон про наступ: Будуть втрати і важкі битви, але ЗСУ здатні досягти успіху

Наталія Медведєва
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