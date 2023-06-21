Втрати Росії. За добу Сили оборони знищили 540 окупантів, 32 артсистеми та 21 БМП

Збройні Сили України знищили 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти за минулу добу. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

– особового складу – 222 000 (+540),

– танків – 4006 (+9),

– бойових броньованих машин – 7771 (+21),

– артилерійських систем – 3920 (+32),

– РСЗВ – 615 (+1),

– засобів ППО – 375 (+3),

– літаків – 314,

– вертольотів – 306,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),

– крилатих ракет – 1214

– кораблів/катерів – 18,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22),

– спеціальної техніки – 539 (+8).

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне та П'ятихатки.

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