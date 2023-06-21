Потери России. За сутки Силы обороны уничтожили 540 оккупантов, 32 артсистемы и 21 БМП
Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, сожгли 32 артиллерийских системы и 21 боевую машину пехоты за минувшие сутки. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг наступает в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, за сутки было 40 боевых столкновений.
Общие потери армии РФ во время большой войны составили:
— личного состава — 222 000 (+540),
— танков — 4006 (+9),
— боевых бронированных машин — 7771 (+21),
— артиллерийских систем — 3920 (+32),
— РСЗО — 615 (+1),
— средств ПВО — 375 (+3),
— самолетов — 314,
— вертолетов — 306,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3428 (+35),
— крылатых ракет — 1214
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6667 (+22),
— специальной техники — 539 (+8).
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
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