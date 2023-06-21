UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери России. За сутки Силы обороны уничтожили 540 оккупантов, 32 артсистемы и 21 БМП

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 07:55
Потери России. За сутки Силы обороны уничтожили 540 оккупантов, 32 артсистемы и 21 БМП - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, сожгли 32 артиллерийских системы и 21 боевую машину пехоты за минувшие сутки. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что враг наступает в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, за сутки было 40 боевых столкновений.

Общие потери армии РФ во время большой войны составили:

— личного состава — 222 000 (+540),

— танков — 4006 (+9),

— боевых бронированных машин — 7771 (+21),

— артиллерийских систем — 3920 (+32),

— РСЗО — 615 (+1),

— средств ПВО — 375 (+3),

— самолетов — 314,

— вертолетов — 306,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3428 (+35),

— крылатых ракет — 1214

— кораблей/катеров — 18,

—  автомобильной техники и автоцистерн — 6667 (+22),

— специальной техники — 539 (+8).

Потери России. За сутки Силы обороны уничтожили 540 оккупантов, 32 артсистемы и 21 БМП
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Читайте также: Пентагон о наступлении: Будут потери и тяжелые битвы, но ВСУ способны добиться успеха

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотеригенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 