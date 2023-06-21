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ВСУ продвигаются и закрепляются на Бердянском и Мелитопольском направлениях – карта

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 17:35
ВСУ продвигаются и закрепляются на Бердянском и Мелитопольском направлениях – карта - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны ведут наступательные действия в Запорожской и частично в Донецкой областях – продолжаются тяжелые бои "буквально за каждый метр земли", но у ВСУ есть продвижения. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Валерий Шершень.

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Он сообщил, что за минувшие сутки у Сил обороны Таврийского направления была "максимальная концентрация" на наступательных действиях на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"Здесь продолжаются тяжелые бои, но с продвижением", – сказал Шершень.

Он уточнил, что речь идет о наступательных действиях на направлениях Новоданиловка – Работино, Малая Токмачка – Вербовое (Запорожская область), Вольное Поле – Макаровка (Донецкая область).

"Мы имеем частичный успех, закрепляемся на достигнутых рубежах. Враг пытается во что бы то ни стало не допустить дальнейшего продвижения наших войск, несет большие потери", – рассказал Шершень.

ВСУ продвигаются и закрепляются на Бердянском и Мелитопольском направлениях – карта

ВСУ продвигаются и закрепляются на Бердянском и Мелитопольском направлениях – карта

  • Утром военные заявили, что враг наступает в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, в сутки было 40 боевых столкновений.
  • За сутки 20 июня Силы обороны ликвидировали 540 российских оккупантов, сожгли 32 артиллерийские системы и 21 боевую машину пехоты.

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Оксана Житнюк
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