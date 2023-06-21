РФ пыталась наступать в районе освобожденных Пятихаток и еще на пяти направлениях - карта
В течение суток российские оккупанты безуспешно пытались наступать в районе села Пятихатки Запорожской области, которое ВСУ освободили от россиян 18 июня, и еще на пяти восточных направлениях фронта. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
В Генштабе отметили, что в течение суток произошло более 30 боестолкновений.
На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Дибровы Луганской области и Серебрянки Донецкой области.
На Бахмутском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении оккупанты вели наступательные действия в направлении Марьинки, успеха не имели.
На Шахтерском направлении армия РФ проводила наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара, успеха не имела.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, но также проводил безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области.
- Утром военные заявили, что враг наступает в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, в сутки было 40 боевых столкновений.
- За сутки 20 июня Силы обороны ликвидировали 540 российских оккупантов, сожгли 32 артиллерийские системы и 21 боевую машину пехоты.
- За прошедшие сутки у Сил обороны была "максимальная концентрация" на наступательных действиях на Бердянском и Мелитопольском направлениях: есть продвижения.
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