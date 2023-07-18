Одесса. РФ массированно атаковала "Калибрами" и дронами Shahed. Есть раненый и повреждения

Российские оккупанты массированно атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Военные заявляют, что россияне запустили несколько волн ударных дронов, чтобы обнаружить и истощить украинскую противовоздушную оборону.

После этого из Черного моря по областному центру выпустили шесть "Калибров", все ракеты были уничтожены.

Обломки ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений, в своем доме получил ранения пожилой мужчина, его госпитализировали.

На подлете с моря был сбит 21 ударный беспилотник.

Поздно вечером 15 июля в Запорожье прогремел мощный взрыв (до этого ВСУ предупредили о российских Ту-22М3, носителях ракет Х-22, взлетевших с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе).

Вечер 4 июля 2023 года в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".

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