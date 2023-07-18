Одесса. РФ массированно атаковала "Калибрами" и дронами Shahed. Есть раненый и повреждения
18.07.2023, 07:50
Одесса (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты массированно атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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Военные заявляют, что россияне запустили несколько волн ударных дронов, чтобы обнаружить и истощить украинскую противовоздушную оборону.
После этого из Черного моря по областному центру выпустили шесть "Калибров", все ракеты были уничтожены.
Обломки ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений, в своем доме получил ранения пожилой мужчина, его госпитализировали.
На подлете с моря был сбит 21 ударный беспилотник.
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