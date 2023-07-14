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Пентагон спросили, помогли бы F-16 с контрнаступлением. Ответ генерала: Условия неидеальны

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 15:05
Пентагон спросили, помогли бы F-16 с контрнаступлением. Ответ генерала: Условия неидеальны - Фото
Дуглас Симс (фото - Пентагон)

Нынешние условия на войне России против Украины "неидеальны" для использования американских истребителей F-16 в рамках контрнаступлений Сил обороны, так как у оккупантов "все еще есть ПВО". Об этом, отвечая на вопрос "Какие возможности F-16 могли бы привнести в контрнаступление и насколько они были бы полезными", на брифинге сообщил представитель Минобороны США Дуглас Симс.

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По словам генерал-лейтенанта, "условия, безусловно, меняются со временем".

"Но сейчас условия для использования F-16, вероятно, неидеальны. Я имею в виду, что россияне все еще обладают некоторым потенциалом противовоздушной обороны. У них есть воздушные возможности", – ответил он.

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Симс добавил, что количество F-16, "которое будет предоставлено", "может быть неидеальным для того, что происходит прямо сейчас".

Представитель Пентагона отметил, что будущие перемены "безусловно, будут диктовать, как это использовать".

Вашингтон весной-летом 2023 года одобрил учебные миссии для украинцев на F-16 в странах-союзницах и передачу Украине этих истребителей партнерами, но пока не готов обучать и/или передавать ВСУ самолеты самостоятельно.

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Евгений Пилипенко
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