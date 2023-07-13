Обучение на F-16: десятки пилотов уже готовы начать тренировки за рубежом – Игнат

Десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16. Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Первая группа из десятков летчиков для обучения за границей, уже готова отправляться", – сказал Игнат. Украинские пилоты уже несколько месяцев ждут начала обучения, отметил он.

По его словам, затем последует вторая волна, и она будет не последней.

Игнат сказал, что обучение будет организовано в Польше, Румынии, Нидерландах, Великобритании, Дании и других странах, где сейчас заканчивается подготовка учебных площадок.

Он подчеркнул, что "речь идет не только о пилотах, но и о других авиационных специальностях".

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдавии коалиция F-16 провела переговоры относительно обучения, поставок и инфраструктуры для самолетов.

1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, ведь пока нет графиков обучающих миссий.

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