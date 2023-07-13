UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обучение на F-16: десятки пилотов уже готовы начать тренировки за рубежом – Игнат

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 19:20
Обучение на F-16: десятки пилотов уже готовы начать тренировки за рубежом – Игнат - Фото
Истребитель F-16 (фото - Wisconsin National Guard)

Десятки летчиков уже готовы отправиться в Польшу, Румынию, Нидерланды, Данию, Великобританию и другие страны на обучение пилотированию F-16. Об этом сказал в эфире телемарафона спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

 

"Первая группа из десятков летчиков для обучения за границей, уже готова отправляться", – сказал Игнат. Украинские пилоты уже несколько месяцев ждут начала обучения, отметил он. 

По его словам, затем последует вторая волна, и она будет не последней. 

Игнат сказал, что обучение будет организовано в Польше, Румынии, Нидерландах, Великобритании, Дании и других странах, где сейчас заканчивается подготовка учебных площадок.

Он подчеркнул, что "речь идет не только о пилотах, но и о других авиационных специальностях".

  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • 1 июня в Молдавии коалиция F-16 провела переговоры относительно обучения, поставок и инфраструктуры для самолетов.
  • 1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, ведь пока нет графиков обучающих миссий.

Читайте также: Резкий Залужный – союзникам: Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
истребителиобучениеf-16пилотылетчикиЮрий Игнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 