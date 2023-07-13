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Навчання на F-16: десятки пілотів вже готові розпочати тренування за кордоном – Iгнат

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 19:20
Навчання на F-16: десятки пілотів вже готові розпочати тренування за кордоном – Iгнат - Фото
Винищувач F-16 (фото - Wisconsin National Guard)

Десятки льотчиків вже готові вирушити до Польщі, Румунії, Нідерландів, Данії, Великої Британії та інших країн на навчання з пілотування F-16. Про це сказав в ефірі телемарафону речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Перша група з десятків льотчиків для навчання за кордоном вже готова вирушати", – сказав Ігнат. Українські пілоти вже кілька місяців чекають на початок навчання, зазначив він.

За його словами, потім піде друга хвиля, і вона буде не останньою.

Ігнат сказав, що навчання буде організовано у Польщі, Румунії, Нідерландах, Великій Британії, Данії та інших країнах, де зараз закінчується підготовка навчальних майданчиків.

Він підкреслив, що "йдеться не лише про пілотів, а й про інші авіаційні спеціальності".

  • У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібні чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
  • 1 червня у Молдові коаліція F-16 провела переговори щодо навчання, постачання та інфраструктури для літаків.
  • 1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим передаванням ЗСУ авіації, адже поки що немає графіків навчальних місій.

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Сергій Бережний
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