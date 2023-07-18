Нічний удар Росії по Одесі. ЗСУ показали руйнування від атаки окупантів — фото
18.07.2023, 10:08
Наслідки атаки на Одесу (Фото: ОК "Південь")
В оперативному командуванні "Південь" показали наслідки атаки російських окупантів на Одесу в ніч проти 18 липня. Відповідні фото опублікувала пресслужба ОК "Південь".
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Військові нагадали, що всі ракети ворога були збиті силами протиповітряної оборони.
Уламки та вибухова хвиля пошкодила об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних будинків.
В одному з помешкань було поранено літнього чоловіка.
- Пізно ввечері 15 липня в Запоріжжі прогримів потужний вибух (до цього ЗСУ попередили про російські Ту-22М3, носії ракет Х-22, які злетіли з аеродрому "Моздок" на Північному Кавказі).
- Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поруч із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "гриба".
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