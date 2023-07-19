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ЗСУ: РФ атакувала Україну ракетами Х-22, Калібр та Онікс, а також "шахедами" — 26 прильотів

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 09:17
ЗСУ: РФ атакувала Україну ракетами Х-22, Калібр та Онікс, а також
Бомбардувальник Ту-22М3 та ракета Х-22 (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти в ніч проти 19 липня атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 26 прильотів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що ворог завдав удару з півдня, були атаковані об'єкти критичної та військової інфраструктури, основний напрямок — Одеська область.

За кілька хвиль атак росіяни застосували 16 крилатих ракет "Калібр", ймовірно, з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" із Чорного моря.

Також вісім крилатих ракет Х-22 запускалися з далеких бомбардувальників Ту-22М3 із Чорного моря. З тимчасово окупованого Криму загарбники випустили шість ракет "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон".

Одну керовану авіаційну ракету Х-59 було запущено з винищувача Су-35. Окрім цього, окупанти запустили 32 ударних безпілотники Shahed-136 з полігону Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.

Сили протиповітряної оборони збили 37 повітряних цілей — 13 "Калібрів", ракету Х-59 і 23 "шахеди".
Ракети Х-22 та "Онікс" були спрямовані на інфраструктуру Одеської області.

Раніше військова адміністрація Києва повідомила, що росіяни знову атакували столицю дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 липня, всі вони були збиті ППО, жертв і руйнувань немає.

Читайте також: Найбільший удар по Одесі за війну: Калібри, Бурі, Онікси, дрони – були прильоти та салют. Київ – ППО

Дмитро Гриниченко
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