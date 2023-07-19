ЗСУ: РФ атакувала Україну ракетами Х-22, Калібр та Онікс, а також "шахедами" — 26 прильотів

Російські окупанти в ніч проти 19 липня атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано 26 прильотів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що ворог завдав удару з півдня, були атаковані об'єкти критичної та військової інфраструктури, основний напрямок — Одеська область.



За кілька хвиль атак росіяни застосували 16 крилатих ракет "Калібр", ймовірно, з малого ракетного корабля "Інгушетія" та фрегата "Адмірал Ессен" із Чорного моря.



Також вісім крилатих ракет Х-22 запускалися з далеких бомбардувальників Ту-22М3 із Чорного моря. З тимчасово окупованого Криму загарбники випустили шість ракет "Онікс" із берегового ракетного комплексу "Бастіон".



Одну керовану авіаційну ракету Х-59 було запущено з винищувача Су-35. Окрім цього, окупанти запустили 32 ударних безпілотники Shahed-136 з полігону Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська в Краснодарському краї.



Сили протиповітряної оборони збили 37 повітряних цілей — 13 "Калібрів", ракету Х-59 і 23 "шахеди".

Ракети Х-22 та "Онікс" були спрямовані на інфраструктуру Одеської області.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.