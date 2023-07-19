ВСУ: РФ атаковала Украину ракетами Х-22, Калибр и Оникс, а также "шахедами" — 26 прилетов
19.07.2023, 09:17
Бомбардировщик Ту-22М3 и ракета Х-22 (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты в ночь на 19 июля атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 26 прилетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что враг наносил удар с юга, были атакованы объекты критической и военной инфраструктуры, основное направление — Одесская область.
За несколько волн атак россияне применили 16 крылатых ракет "Калибр", вероятно, с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" с Черного моря.
Также восемь крылатых ракет Х-22 запускались с дальних бомбардировщиков Ту-22М3 с Черного моря. Из временно оккупированного Крыма захватчики выпустили шесть ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион".
Одна управляемая авиационная ракета Х-59 была запущена с истребителя Су-35. Кроме того, оккупанты запустили 32 ударных беспилотников Shahed-136 с полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Силы противовоздушной обороны сбили 37 воздушных целей — 13 "Калибров", ракету Х-59 и 23 "шахеда".
Ракеты Х-22 и "Оникс" были направлены на инфраструктуру Одесской области.
Ранее военная администрация Киева сообщила, что россияне снова атаковали столицу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 июля, все они были сбиты ПВО, жертв и разрушений нет.
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