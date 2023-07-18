Украина стала боевой лабораторией, она показала, как нужно воевать в ХХІ веке — Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Украину "боевой лабораторией" для украинских войск и их западных союзников, которые экспериментируют с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими захватчиками. Об этом он сказал на мероприятии по модернизации британской армии, пишет Sky News.

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По словам главы Минобороны страны, недавно попавшего в шумиху в соцсетях и СМИ, "жажда выживания" Украины привела к тому, что официальный Киев отказался от норм и правил мирного времени, чтобы испытать/применить новое вооружение и его модификации, предлагаемые союзниками.

Он подчеркнул, что такое новшество выгодно и союзникам Украины.

"Им [украинцам] пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, – и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало путь и нам", — сказал Уоллес.

Министр обороны Британии подчеркнул, что сожалеет об обстоятельствах, из-за которых это произошло, "но это показало, как нужно действовать в ХХІ веке на новом поле битвы".

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По словам адмирала Тони Радакина, главы британского Генштаба, военные инженеры и ученые страны разбирают захваченную на поле боя российскую бронетехнику, чтобы узнать больше о том, как защититься от любого нападения в будущем.

Эта война "стала тревожным звонком для нас, чтобы мы поторопились с нашими приобретениями, чтобы смелее внедряли технологии, особенно когда мы находимся в технологической гонке, были более агрессивными с точки зрения того, как мы заботимся о своей нации, и укрепляли нашу стойкость", добавил он.

15 июля 2023 года Уоллес подтвердил, что уйдет при следующей перестановке в правительстве, – и вообще из политики.

Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру якобы не поддержали США. По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона.

Британские СМИ сообщили, что новым главой Минобороны может стать нынешний глава МИД Джеймс Клеверли.

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