Украина стала боевой лабораторией, она показала, как нужно воевать в ХХІ веке — Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Украину "боевой лабораторией" для украинских войск и их западных союзников, которые экспериментируют с новым оружием и технологиями для борьбы с российскими захватчиками. Об этом он сказал на мероприятии по модернизации британской армии, пишет Sky News.
По словам главы Минобороны страны, недавно попавшего в шумиху в соцсетях и СМИ, "жажда выживания" Украины привела к тому, что официальный Киев отказался от норм и правил мирного времени, чтобы испытать/применить новое вооружение и его модификации, предлагаемые союзниками.
Он подчеркнул, что такое новшество выгодно и союзникам Украины.
"Им [украинцам] пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, – и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало путь и нам", — сказал Уоллес.
Министр обороны Британии подчеркнул, что сожалеет об обстоятельствах, из-за которых это произошло, "но это показало, как нужно действовать в ХХІ веке на новом поле битвы".
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По словам адмирала Тони Радакина, главы британского Генштаба, военные инженеры и ученые страны разбирают захваченную на поле боя российскую бронетехнику, чтобы узнать больше о том, как защититься от любого нападения в будущем.
Эта война "стала тревожным звонком для нас, чтобы мы поторопились с нашими приобретениями, чтобы смелее внедряли технологии, особенно когда мы находимся в технологической гонке, были более агрессивными с точки зрения того, как мы заботимся о своей нации, и укрепляли нашу стойкость", добавил он.
- 15 июля 2023 года Уоллес подтвердил, что уйдет при следующей перестановке в правительстве, – и вообще из политики.
- Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако его кандидатуру якобы не поддержали США. По данным Telegraph, причиной якобы стало то, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских летчиков на F-16 без одобрения Вашингтона.
- Британские СМИ сообщили, что новым главой Минобороны может стать нынешний глава МИД Джеймс Клеверли.
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