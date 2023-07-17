Новым министром обороны Британии может стать глава МИД Клеверли – The Times

После ожидаемого в сентябре 2023 года ухода Бена Уоллеса с должности министра обороны Великобритании этот пост может занять нынешний министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет The Times.

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Британские высокопоставленные правительственные чиновники заявили журналистам, что Клеверли может быть готов к смене должности, а его место может занять младший министр иностранных дел Энн-Мари Тревельян.

"Работа в сфере обороны является одной из самых важных для Сунака, учитывая войну в Украине, и у Клеверли есть опыт благодаря его нынешней работе. Он армейский резервист", – сказано в публикации.

Среди других претендентов на должность нового министра обороны Британии журналисты называют министра вооруженных сил Джеймса Хиппи, главного секретаря казначейства Джона Глена и лидера палаты общин Пенни Мордонт, которая была министром обороны Британии до Бена Уоллеса, в 2019 году, но всего несколько месяцев.

"Однако на Даунинг-стрит к ней относятся с подозрением после того, как она баллотировалась на пост лидера, и вряд ли ей будет отведена такая громкая роль", – отмечают журналисты.

В интервью The Sunday Times Уоллес подтвердил, что уйдет с должности при следующей перестановке в британском правительстве, не будет баллотироваться на выборах и вообще уйдет из политики.

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