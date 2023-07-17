Новым министром обороны Британии может стать глава МИД Клеверли – The Times
После ожидаемого в сентябре 2023 года ухода Бена Уоллеса с должности министра обороны Великобритании этот пост может занять нынешний министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет The Times.
Британские высокопоставленные правительственные чиновники заявили журналистам, что Клеверли может быть готов к смене должности, а его место может занять младший министр иностранных дел Энн-Мари Тревельян.
"Работа в сфере обороны является одной из самых важных для Сунака, учитывая войну в Украине, и у Клеверли есть опыт благодаря его нынешней работе. Он армейский резервист", – сказано в публикации.
Среди других претендентов на должность нового министра обороны Британии журналисты называют министра вооруженных сил Джеймса Хиппи, главного секретаря казначейства Джона Глена и лидера палаты общин Пенни Мордонт, которая была министром обороны Британии до Бена Уоллеса, в 2019 году, но всего несколько месяцев.
"Однако на Даунинг-стрит к ней относятся с подозрением после того, как она баллотировалась на пост лидера, и вряд ли ей будет отведена такая громкая роль", – отмечают журналисты.
- В интервью The Sunday Times Уоллес подтвердил, что уйдет с должности при следующей перестановке в британском правительстве, не будет баллотироваться на выборах и вообще уйдет из политики.
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