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Министр обороны Британии: В следующие три-четыре года Путин еще может нанести удар

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 00:05
Министр обороны Британии: В следующие три-четыре года Путин еще может нанести удар - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия еще будет представлять собой угрозу в ближайшие годы, и у диктатора РФ Владимир Путина пока есть военные ресурсы. Об этом он сказал в интервью The Sunday Times.

На вопрос о том, что не дает ему спать по ночам, Уоллес отметил, что это сочетание сохраняющейся угрозы со стороны России, все более агрессивного Китая и террористических группировок, которые до сих пор никуда не делись.

"Если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко ранен. У него все еще есть военно-воздушные силы и флот – и мы видим, как его флот совершает довольно агрессивные маневры. Путин еще не закончил с нами. У него есть возможность в ближайшие три-четыре года нанести удар", – считает Уоллес.

Он отметил, что угроза применения Путиным ядерного оружия "все еще присутствует в их доктрине". Речь идет о применении тактического ядерного оружия.

Также Уоллес не исключает, что Россия может атаковать подводные коммуникации союзников, которые обеспечивают передачу данных и энергоресурсов.

  • В этом же интервью Уоллес подтвердил, что уйдет с должности при следующей перестановке в британском правительстве, не будет баллотироваться на выборах и вообще уйдет из политики.
  • Он также рассказал, какими шифрами обменивался с Резниковым незадолго до начала большой войны. Тогда оружие в х разговорах называлось разными сортами виски, и в качестве шутки бутылку виски Уоллес подарил Шойгу.

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Оксана Житнюк
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