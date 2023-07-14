Украинцы "атаковали" Facebook Уоллеса словами благодарности

После заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что украинцы должны больше благодарить союзников за помощь, Facebook британского министра засыпали комментариями с благодарностью.

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Заявление Уоллеса о том, что "мы не Amazon", и Украина должна выражать большую благодарность за оказанную Лондоном военную помощь, вызвало резонанс среди украинцев – многие акцентировали, что благодаря тому, что воюют украинцы, не приходится воевать британцам и гражданам других европейских стран.

После этого Уоллес прокомментировал скандал со своими словами о "неблагодарной Украине", назвав их "некоторым искажением". Заверил, что будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется.

Под этим постом британского министра спустя четыре часа после публикации набралось более 1500 комментариев от украинцев, которые выражают свою благодарность.

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