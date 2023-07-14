Українці "атакували" Facebook Воллеса словами подяки
Після заяви міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що українці повинні більше дякувати союзникам за допомогу, Facebook британського міністра засипали коментарями з вдячністю.
Заява Воллеса про те, що "ми не Amazon", і Україна має висловлювати більшу подяку за надану Лондоном військову допомогу, викликала резонанс серед українців – багато хто акцентував, що завдяки тому, що воюють українці, не доводиться воювати британцям та громадянам інших європейських країн.
Після цього Воллес прокоментував скандал зі своїми словами про "невдячну Україну", назвавши їх "деяким спотворенням". Запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно.
Під цим постом британського міністра через чотири години після публікації набралося понад 1500 коментарів від українців, які висловлюють свою подяку.
- 12 липня на саміті НАТО Воллес попросив Україну бути більш тактовною з вимогами до союзників і більше дякувати за військову та інші види допомоги у війні.
- Президент Зеленський у відповідь сказав, що українці дуже вдячні і попросив міністра оборони Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу. Він також іронізував, що українці можуть щоранку прокидатися і дякувати Воллесу особисто.
- Посол України у Великій Британії Пристайко вважає "нездоровим" сарказм президента у відповідь на слова міністра оборони Воллеса.
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