Українці "атакували" Facebook Воллеса словами подяки

Після заяви міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що українці повинні більше дякувати союзникам за допомогу, Facebook британського міністра засипали коментарями з вдячністю.

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Заява Воллеса про те, що "ми не Amazon", і Україна має висловлювати більшу подяку за надану Лондоном військову допомогу, викликала резонанс серед українців – багато хто акцентував, що завдяки тому, що воюють українці, не доводиться воювати британцям та громадянам інших європейських країн.

Після цього Воллес прокоментував скандал зі своїми словами про "невдячну Україну", назвавши їх "деяким спотворенням". Запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно.

Під цим постом британського міністра через чотири години після публікації набралося понад 1500 коментарів від українців, які висловлюють свою подяку.

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