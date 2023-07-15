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Уоллес рассказал, как обсуждал с Резниковым поставки "виски" и подарил Шойгу бутылку

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2023, 23:32
Уоллес рассказал, как обсуждал с Резниковым поставки
Бен Уоллес и Алексей Резников (Фото - Twitter Oleksii Reznikov)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, какие кодовые слова они с украинским коллегой Алексеем Резниковым использовали для наименований вооружений до полномасштабного вторжения, и как он подшутил над российским министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом он сказал в комментарии The Sunday Times.

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Как пишет издание, незадолго до начала большой войны, до того, как Киевом была установлена безопасная телефонная связь, Уоллесу и Резникову пришлось использовать шифры для общения.

Системы вооружений, которые Великобритания поставляла Украине, в этих разговорах называлась алкогольными напитками.

Уоллес, который ранее служил капитаном шотландской гвардии, а затем был членом шотландского парламента, сказал: "Я просто выбрал виски. Итак, [противотанковая ракета] Nlaw была Glenfiddich, [противокорабельная ракета] Harpoon была Islay".

Уоллес сказал, что писал Резникову: "у меня есть для тебя немного виски" или "виски уже в пути".

Резников в комментарии LIGA.net подтвердил, что они с Уоллесом общались в таком формате.

"Чистая правда, как слеза", – прокомментировал министр.

Уоллес также рассказал, что перед полномасштабной войной он отправился в Москву на встречу с Шойгу, который тогда солгал ему в лицо, заявив, что полномасштабного вторжения РФ якобы не будет.

"Мы обменивались подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Такая шутка была над ним", – сказал британский министр.

Именно Nlaw, которые в разговорах Уоллеса и Резникова назывались "Glenfiddich", помогали ВСУ останавливать российские танки в начале большой войны и стали символом летальной помощи Лондона Украине.

  • В этом же интервью Уоллес подтвердил, что уйдет с должности при следующей перестановке в британском правительстве, не будет баллотироваться на выборах и вообще уйдет из политики.

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Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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Алексей РезниковВеликобританиябританиявоенная помощьБен Уоллес
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