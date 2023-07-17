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Новим міністром оборони Британії може стати голова МЗС Клеверлі – The Times

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 21:08
Новим міністром оборони Британії може стати голова МЗС Клеверлі – The Times - Фото
Джеймс Клеверлі (фото – EPA)

Після очікуваного у вересні 2023 року відходу Бена Уоллеса з посади міністра оборони Великої Британії цей пост може обійняти нинішній міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. Про це, посилаючись на власні джерела, пише The Times.

Британські високопосадовці заявили журналістам, що Клеверлі може бути готовий до зміни посади, а його місце може зайняти молодша міністерка закордонних справ Енн-Марі Тревельян.

"Робота у сфері оборони є однією з найважливіших для Сунака, враховуючи війну в Україні, і Клеверлі має досвід завдяки його нинішній роботі. Він армійський резервіст", – йдеться в публікації.

Серед інших претендентів на посаду нового міністра оборони Британії журналісти називають міністра збройних сил Джеймса Гіппі, головного секретаря казначейства Джона Глена та лідерку палати громад Пенні Мордонт, яка була міністеркою оборони Британії до Бена Воллеса, у 2019 році, але лише кілька місяців.

"Проте на Даунінг-стріт до неї ставляться з підозрою після того, як вона балотувалася на посаду лідера, і навряд чи їй буде відведено таку гучну роль", – зазначають журналісти.

  • В інтерв'ю The Sunday Times Воллес підтвердив, що піде з посади за наступної перестановки в британському уряді, не балотуватиметься на виборах і взагалі піде з політики.

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Оксана Житнюк
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