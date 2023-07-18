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Україна стала бойовою лабораторією, вона показала, як треба воювати у ХХІ столітті — Воллес

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 10:33
Україна стала бойовою лабораторією, вона показала, як треба воювати у ХХІ столітті — Воллес - Фото
Бен Воллес (скриншот)

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав Україну "бойовою лабораторією" для українських військ та їх західних союзників, які експериментують із новою зброєю та технологіями для боротьби з російськими загарбниками. Про це він сказав на заході щодо модернізації британської армії, пише Sky News.

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За словами глави Міноборони країни, який нещодавно потрапив у розголос у соцмережах та ЗМІ, "жага до виживання" України призвела до того, що офіційний Київ відмовився від норм і правил мирного часу, щоб випробувати/застосувати нове озброєння та його модифікації, запропоновані союзниками.

Він наголосив, що така новація вигідна і союзникам України.

"Їм [українцям] довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні, – і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало шлях і нам", – сказав Воллес.

Міністр оборони Британії наголосив, що шкодує про обставини, через які це сталося, "але це показало, як треба діяти у ХХІ столітті на новому полі битви".

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За словами адмірала Тоні Радакіна, голови британського Генштабу, військові інженери та науковці розбирають захоплену на полі бою російську бронетехніку, щоб дізнатися більше про те, як захиститися від будь-якого нападу в майбутньому.

Ця війна "стала тривожним дзвінком для нас, щоб ми поквапилися з нашими придбаннями, щоб сміливіше впроваджували технології, особливо коли ми перебуваємо в технологічних перегонах, були більш агресивними з точки зору того, як ми дбаємо про свою націю, і зміцнювали нашу стійкість", додав він.

  • 15 липня 2023 року Воллес підтвердив, що піде при наступній перестановці в уряді, – і взагалі з політики.
  • Воллес претендував на пост генсека НАТО, проте його кандидатуру нібито не підтримали США. За даними Telegraph, причиною нібито стало те, що Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона.
  • Британські ЗМІ повідомили, що новим головою Міноборони може стати нинішній голова МЗС Джеймс Клеверлі.
Євген Пилипенко
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