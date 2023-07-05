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Байден завадив Воллесу стати новим генсеком НАТО через рішення щодо F-16 для ЗСУ – Telegraph

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 20:19
Байден завадив Воллесу стати новим генсеком НАТО через рішення щодо F-16 для ЗСУ – Telegraph - Фото
Бен Воллес (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден нібито перешкодив міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу стати наступним генеральним секретарем НАТО після того, як Лондон почав просувати ідею навчання українських льотчиків на F-16 без схвалення Вашингтона. Про це пише видання Telegraph із посиланням на неназване джерело в Альянсі.

У матеріалі сказано, що Воллес нібито був фаворитом, щоб замінити Єнса Столтенберга на посаді глави НАТО наприкінці цього року, але не зміг заручитися підтримкою Вашингтона на тлі "напруженості", пов'язаної з військовою підтримкою України з боку Великої Британії.

За даними журналістів, британський прем'єр Ріші Сунак "сильно лобіював" Воллеса під час зустрічі з президентом США у Вашингтоні.

Пізніше Байден сказав на пресконференції, що у Великій Британії є "дуже кваліфікована людина" для цієї посади, але не запропонував своєї підтримки.

"Вашингтон був стривожений, коли Велика Британія оголосила про плани щодо навчання українських пілотів та формування міжнародних зусиль з озброєння їх американськими літаками F-16 без його підтримки", – пишуть журналісти.

За словами джерела ЗМІ в НАТО, цей крок Лондона нібито "поклав кінець будь-якій надії, що залишилася" міністра оборони на "перемогу" над Байденом.

  • У 2014 році Єнс Столтенберг став генсеком НАТО. У 2019-му та 2022-му Столтенбергу продовжували термін його повноважень.
  • У лютому 2023-го повідомлялося: у НАТО вважають, що слід знову продовжити повноваження Столтенберга, проте сам він цього не хоче і має намір залишити посаду, як і планувалося, у жовтні 2023 року.
  • 16 червня Столтенберг вкотре наголосив, що не хоче залишатися генсеком НАТО після завершення терміну повноважень. Водночас, за даними ЗМІ, Байден нібито особисто вмовляв Столтенберга залишитись генсеком Альянсу.
  • 4 липня повноваження Столтенберга були продовжені до 1 жовтня 2024 року.
Оксана Житнюк
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Джо БайденНАТОБен ВоллесбританіяВелика БританіягенсекF-16
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