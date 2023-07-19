В Киеве звучали взрывы, работала ПВО, Россия атаковала дронами Shahed-136 — администрация
19.07.2023, 06:29
Работа мобильных групп ПВО (Фото: скриншот с видео)
В Киеве в ночь на 19 июля звучали взрывы, работали силы противовоздушной обороны, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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По словам начальника КГВА Сергея Попко, по всей Украине была непростая ночь с воздушными атаками, особенно — в Одессе, однако и про Киев россияне "тоже не забыли".
Столица была снова атакована иранскими ударными беспилотниками, но безуспешно.
Еще на подступах к городу ПВО обнаружила и уничтожила все цели врага. Предварительно, жертв и разрушений нет.
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- Командующий Сухопутными войсками Сырский заявил, что такие боеприпасы применят со дня на день. Журналисты полагают, что это будет в Бахмуте.
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