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В Киеве звучали взрывы, работала ПВО, Россия атаковала дронами Shahed-136 — администрация

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 06:29
В Киеве звучали взрывы, работала ПВО, Россия атаковала дронами Shahed-136 — администрация - Фото
Работа мобильных групп ПВО (Фото: скриншот с видео)

В Киеве в ночь на 19 июля звучали взрывы, работали силы противовоздушной обороны, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, по всей Украине была непростая ночь с воздушными атаками, особенно — в Одессе, однако и про Киев россияне "тоже не забыли".
Столица была снова атакована иранскими ударными беспилотниками, но безуспешно.
Еще на подступах к городу ПВО обнаружила и уничтожила все цели врага. Предварительно, жертв и разрушений нет. 

Читайте также: Крупнейший удар по Одессе: Калибры, Бури, Ониксы, дроны – были прилеты и салют. Киев – ПВО

Дмитрий Гриниченко
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