В Киеве звучали взрывы, работала ПВО, Россия атаковала дронами Shahed-136 — администрация

В Киеве в ночь на 19 июля звучали взрывы, работали силы противовоздушной обороны, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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По словам начальника КГВА Сергея Попко, по всей Украине была непростая ночь с воздушными атаками, особенно — в Одессе, однако и про Киев россияне "тоже не забыли".

Столица была снова атакована иранскими ударными беспилотниками, но безуспешно.

Еще на подступах к городу ПВО обнаружила и уничтожила все цели врага. Предварительно, жертв и разрушений нет.

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