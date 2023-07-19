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У Києві лунали вибухи, працювала ППО, Росія атакувала дронами Shahed-136 — адміністрація

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 06:29
У Києві лунали вибухи, працювала ППО, Росія атакувала дронами Shahed-136 — адміністрація - Фото
Робота мобільних груп ППО (Фото: скриншот з відео)

У Києві в ніч проти 19 липня лунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, по всій Україні була непроста ніч з повітряними атаками, особливо в Одесі, проте і про Київ росіяни "теж не забули".

Столицю знову атакували іранські ударні безпілотники, але безуспішно.

Ще на підступах до міста ППО виявила та знищила всі цілі ворога. Попередньо, жертв та руйнувань немає.

Читайте також: Найбільший удар по Одесі за війну: Калібри, Бурі, Онікси, дрони – були прильоти та салют. Київ – ППО

Дмитро Гриниченко
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війнакиївппоКМВАShahed-136дрони-камікадзеСергій Попко
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