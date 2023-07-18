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Гаубицы M777 с кассетными боеприпасами США уже на позициях вокруг Бахмута – BBC

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 13:27
Гаубицы M777 с кассетными боеприпасами США уже на позициях вокруг Бахмута – BBC - Фото
Александр Сырский (Фото - Telegram / Military Media Center)

Американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию "в течение нескольких дней", по меньшей мере на Бахмутском направлении. Об этом со слов командующего Сухопутными войсками Александра Сырского сообщили в BBC.

Журналисты пишут, что видели поставленные США гаубицы M777, которые будут бить такими боеприпасами, "уже на позициях вокруг Бахмута".

Генерал-полковник заявил, что освобождение города от российских оккупантов будет иметь не только символическое значение. ВВС пишет с его слов, что Бахмут "также имеет стратегическое значение как ворота в другие ключевые города региона".

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые обладают сопоставимой или большей эффективностью, не оставляя при этом неразорвавшихся боеприпасов.

"Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы", – добавил командующий Сухопутными войсками.

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Евгений Пилипенко
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войнаартиллерияалександр сырскийконтрнаступлениекассетные боеприпасы
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