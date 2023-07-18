Гаубицы M777 с кассетными боеприпасами США уже на позициях вокруг Бахмута – BBC
Американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину и будут готовы к использованию "в течение нескольких дней", по меньшей мере на Бахмутском направлении. Об этом со слов командующего Сухопутными войсками Александра Сырского сообщили в BBC.
Журналисты пишут, что видели поставленные США гаубицы M777, которые будут бить такими боеприпасами, "уже на позициях вокруг Бахмута".
Генерал-полковник заявил, что освобождение города от российских оккупантов будет иметь не только символическое значение. ВВС пишет с его слов, что Бахмут "также имеет стратегическое значение как ворота в другие ключевые города региона".
"Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы", – добавил командующий Сухопутными войсками.
- 17 июля 2023 года спикер ВСУ говорил, что на восток еще подвозят кассетные боеприпасы от США.
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