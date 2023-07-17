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ВСУ: На восток еще подвозят кассетные боеприпасы от США. РФ пауз в их применении не делает

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 19:39
ВСУ: На восток еще подвозят кассетные боеприпасы от США. РФ пауз в их применении не делает - Фото
Российский кассетный боеприпас в Покровске (фото - ОТГ Восток)

Процесс получения кассетных боеприпасов сосредоточенными на востоке подразделениями Сил обороны продолжается. Россияне не делают перерывов в использовании этого оружия и применяют его против гражданских украинцев иногда даже чаще, чем против военных. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Журналистка спросила Череватого, были ли уже на востоке применены кассетные боеприпасы, которые ВСУ получили от США.

"Процесс получения продолжается. Безусловно, когда мы получим – абсолютно легитимно, для обороны нашей страны мы будем использовать абсолютно все, что у нас есть, и это существенно усилит наши позиции", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что опыт этой войны показал: артиллерия – едва ли не ключевое средство достижения преимущества над врагом.

По словам Череватого, россияне используют кассетные боеприпасы "постоянно".

"У них не было времени, когда они их не использовали. Единственное – время подвоза. С начала войны они использовали боеприпасы по боевым позициям и совершенно не меньше, а иногда больше – по жилым кварталам украинских городов, до которых они могли достать своими реактивными системами залпового огня или ракетами,  доставлявшими эти кассетные снаряды", – отметил Череватый.

  • 7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи, в который вошли эти снаряды. Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.
  • 13 июля командующий Силами обороны Таврического направления Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы, но пока не использовала. В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже у ВСУ. По данным CNN, США заранее завезли снаряды в Европу, чтобы передача состоялась как можно быстрее.

Читайте также: Обычных уже не хватает. Как украинскую артиллерию усилят кассетные снаряды

Оксана Житнюк
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войнакассетные боеприпасыСергей Череватый
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