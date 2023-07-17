ВСУ: На восток еще подвозят кассетные боеприпасы от США. РФ пауз в их применении не делает
Процесс получения кассетных боеприпасов сосредоточенными на востоке подразделениями Сил обороны продолжается. Россияне не делают перерывов в использовании этого оружия и применяют его против гражданских украинцев иногда даже чаще, чем против военных. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Журналистка спросила Череватого, были ли уже на востоке применены кассетные боеприпасы, которые ВСУ получили от США.
"Процесс получения продолжается. Безусловно, когда мы получим – абсолютно легитимно, для обороны нашей страны мы будем использовать абсолютно все, что у нас есть, и это существенно усилит наши позиции", – сказал Череватый.
Он подчеркнул, что опыт этой войны показал: артиллерия – едва ли не ключевое средство достижения преимущества над врагом.
По словам Череватого, россияне используют кассетные боеприпасы "постоянно".
"У них не было времени, когда они их не использовали. Единственное – время подвоза. С начала войны они использовали боеприпасы по боевым позициям и совершенно не меньше, а иногда больше – по жилым кварталам украинских городов, до которых они могли достать своими реактивными системами залпового огня или ракетами, доставлявшими эти кассетные снаряды", – отметил Череватый.
- 7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи, в который вошли эти снаряды. Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.
- 13 июля командующий Силами обороны Таврического направления Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы, но пока не использовала. В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже у ВСУ. По данным CNN, США заранее завезли снаряды в Европу, чтобы передача состоялась как можно быстрее.
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