В США подтвердили: кассетные боеприпасы уже у ВСУ. Ждут, что танки Abrams изменят ситуацию

В Пентагоне подтвердили, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, и ожидают, что с получением Силами обороны танков Abrams осенью ситуация на поле боя изменится. Об этом на брифинге 13 июля сказал американский генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор по операциям Объединенного штаба, передает журналистка Politico Лара Селигман.

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"Высокопоставленный генерал США подтвердил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину", – сообщила журналистка.

Представитель Пентагона также сказал, что условия на поле боя прямо сейчас "вероятно, не идеальны" для использования истребителей F-16 украинскими силами.

Он подчеркнул, что все может измениться, но у россиян есть "значительная" противовоздушная оборона.

С другой стороны, по его словам, танки M1 Abrams, поступление которых запланировано на осень, "несомненно, изменят ситуацию на поле боя".

Сегодня командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы, но пока что не использовала.

7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи, в который и вошли эти снаряды.

Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.

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