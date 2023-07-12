Обычных уже не хватает. Как украинскую артиллерию усилят кассетные снаряды

В новом пакете помощи США планирует передать Украине кассетные 155 мм снаряды типа DPICM. Одна из причин – у западных партнеров Украины нет достаточного количества артиллерийских боеприпасов этого калибра.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил полковник Вооруженных Сил Украины, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Их в природе не существует физически. Для того чтобы их изготовить, нужно время", – говорит он.



Масштабные наступательные операции, подобные украинской, проводятся на фоне обеспечения господства авиации над противником, добавляет LIGA.net директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Чтобы авиация активно подавляла в воздухе противника, – говорит он. – Чтобы была активная поддержка наступающих на поле боя войск. Этого нет. Силы обороны Украины используют все что возможно. В роли штурмовой авиации сейчас работают артиллерийские системы".

Вопросы поставок артиллерийских боеприпасов Украине сводятся к тому, что Украине их нужно очень и очень много, напоминает аналитик.

Снаряды DPICPM были разработаны во время холодной войны для противостояния Советскому Союзу. Они лучше справляются с задачами, когда нужно противостоять противнику, превосходящему не качественно, а количественно.

"Обычный осколочно-фугасный боеприпас наносит небольшое поражение на малом радиусе – условно, десятки метров, – объясняет Рябых. – Кассетный, в зависимости от того, на каком расстоянии артиллеристы зададут ему разрыв, может покрывать плотным суббоеприпасом площадь в радиусе".

Кроме того, снаряды DPICPM универсальны – они могут поражать и живую силу, и легкую броню. Их использование позволит снизить потребность в боеприпасах вообще и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения задач, говорит Рябых. Это значит, что нагрузка на логистику будет меньше, ресурс артиллерийских систем будет не так изнашиваться и больше защитников Украины сохранят свои жизни.

К тому же, боеприпасы DPICPM, теоретически, частично можно будет использовать для разминирования территорий в комплексе с другими средствами.

"Не нужно ожидать, что эти боеприпасы станут вундерваффе, которое сможет оживить контрнаступление Украины. Но они помогут держать огневое давление России", – уточняет Селезнев.

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи для ВСУ, в него вошли и кассетные боеприпасы.

Байден назвал поставку кассетных боеприпасов Украине "очень тяжелым решением".

Читайте также: Разбор | Накрывают в радиусе до 300 метров. Как предоставление кассетных боеприпасов изменит линию фронта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.