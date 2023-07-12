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Звичайних вже не вистачає. Як українську артилерію підсилять касетні снаряди

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 15:37
Звичайних вже не вистачає. Як українську артилерію підсилять касетні снаряди - Фото
Одна из основных 155-мм гаубиц ВСУ – M777 (фото - Генштаб ВСУ)

У новому пакеті допомоги США планує передати Україні касетні 155-мм снаряди типу DPICM. Одна з причин – західні партнери України не мають достатньої кількості артилерійських боєприпасів цього калібру.

Про це в коментарі LIGA.net заявив полковник Збройних Сил України, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

"Їх у природі не існує фізично. Для того, щоби їх виготовити, потрібен час", – каже він.

Масштабні наступальні операції, подібні до української, проводяться на тлі забезпечення панування авіації над противником, додає LIGA.net директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Щоб авіація активно пригнічувала у повітрі противника, – каже він. – Щоб була активна підтримка військ, які наступають на полі бою. Цього немає. Сили оборони України використовують все що можливо. В ролі штурмової авіації зараз працюють артилерійські системи".

Питання постачання артилерійських боєприпасів Україні зводяться до того, що Україні їх потрібно дуже і дуже багато, нагадує аналітик.

Снаряди DPICPM були розроблені в часи холодної війни для протистояння Радянському Союзу. Вони найкраще справляються із завданнями, коли потрібно протистояти противнику, який переважає не якісно, а кількісно.

"Звичайний осколково-фугасний боєприпас завдає невелике ураження на малому радіусі – умовно, десятки метрів, – пояснює Рябих. – Касетний, залежно від того, на якій відстані артилеристи зададуть йому розрив, може покривати щільним суббоєприпасом площу у радіусі до 300 метрів".

Крім того, снаряди DPICPM універсальні – вони можуть вражати і живу силу, і легку броню. Їхнє використання дозволить знизити потребу у боєприпасах загалом та зменшити кількість необхідних пострілів для виконання завдань, каже Рябих. Це означає, що навантаження на логістику буде меншим, ресурс артилерійських систем буде не так зношуватись і більше захисників України збережуть свої життя.

До того ж боєприпаси DPICPM, теоретично, частково можна буде використовувати для розмінування територій у комплексі з іншими засобами.

"Не потрібно очікувати, що ці боєприпаси стануть вундерваффе, яка зможе пожвавити контрнаступ України. Але вони допоможуть тримати вогневий тиск Росії", – уточнює Селезньов.

  • 7 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для ЗСУ, до нього увійшли й касетні боєприпаси.
  • Байден назвав постачання касетних боєприпасів Україні "дуже важким рішенням".

Читайте також: Розбір | Накривають у радіусі до 300 метрів. Як надання касетних боєприпасів змінить лінію фронту

Євгенія Мазур
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