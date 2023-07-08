Байден про постачання касетних снарядів: Дуже важке рішення. Це допоможе наступу України

Президент США Джо Байден назвав постачання касетних боєприпасів Збройним Силам України "дуже важким рішенням". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, постачання касетних снарядів було "дуже важким рішенням" з його боку.

"Це війна, пов'язана з боєприпасами. І в них закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх мало. І ось, що я в результаті зробив, я скористався рекомендацією Міністерства оборони — не назавжди, а з урахуванням цього перехідного періоду, доки ми отримуємо ще снаряди для українців", — заявив Байден.

Він зазначив, що ЗСУ намагаються пройти через укріплення росіян.

"Але головне, у них зараз або є зброя, щоб зупинити росіян — не дати їм зупинити український наступ через ці райони, — або ні. І я думаю, що вони потребували їх", — сказав президент США.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Читайте також: США оголосили новий пакет озброєнь для України. Туди увійшли касетні боєприпаси DPICM

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.