Байден про постачання касетних снарядів: Дуже важке рішення. Це допоможе наступу України
Президент США Джо Байден назвав постачання касетних боєприпасів Збройним Силам України "дуже важким рішенням". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.
За його словами, постачання касетних снарядів було "дуже важким рішенням" з його боку.
"Це війна, пов'язана з боєприпасами. І в них закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх мало. І ось, що я в результаті зробив, я скористався рекомендацією Міністерства оборони — не назавжди, а з урахуванням цього перехідного періоду, доки ми отримуємо ще снаряди для українців", — заявив Байден.
Він зазначив, що ЗСУ намагаються пройти через укріплення росіян.
"Але головне, у них зараз або є зброя, щоб зупинити росіян — не дати їм зупинити український наступ через ці райони, — або ні. І я думаю, що вони потребували їх", — сказав президент США.
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