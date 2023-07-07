RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Словаччина поставить Україні ще 16 САУ Zuzana 2 та налагодить їх спільне виробництво

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 17:13
Словаччина поставить Україні ще 16 САУ Zuzana 2 та налагодить їх спільне виробництво - Фото
САУ Zuzana 2 (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою заявив, що Братислава виготовить та поставить Києву ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", – сказав він.

За словами Чапутової, країни також підписали контракт на спільне виробництво САУ Zuzana 2.

Зеленський наголосив, що Україна та Словаччина разом можуть стати "донорами глобальної захищеності людей".

ДОВІДКА. Zuzana 2 – це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana калібром 155 мм. Максимальна дальність стрільби становить 41 км, екіпаж складається з трьох осіб, а автоматична система заряджання дозволяє робити шість пострілів за хвилину.
  • На початку жовтня повідомлялося, що Німеччина, Данія та Норвегія профінансують виробництво 16 гаубиць Zuzana 2 для України.
  • Словаччина розглядає поновлення виробництва боєприпасів великих калібрів у країні для передачі Україні, заявив у грудні глава МЗС країни.

Читайте також: Білий дім відповів щодо рішень по ATACMS та F-16 на саміті НАТО: Без конкретики

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнавійськова допомогазузана чапутоваСАУ Zuzana
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 