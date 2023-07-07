Словаччина поставить Україні ще 16 САУ Zuzana 2 та налагодить їх спільне виробництво

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою заявив, що Братислава виготовить та поставить Києву ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2", – сказав він.

За словами Чапутової, країни також підписали контракт на спільне виробництво САУ Zuzana 2.

Зеленський наголосив, що Україна та Словаччина разом можуть стати "донорами глобальної захищеності людей".

ДОВІДКА. Zuzana 2 – це самохідна артилерійська установка 8x8 на базі попередньої версії Zuzana калібром 155 мм. Максимальна дальність стрільби становить 41 км, екіпаж складається з трьох осіб, а автоматична система заряджання дозволяє робити шість пострілів за хвилину.

На початку жовтня повідомлялося, що Німеччина, Данія та Норвегія профінансують виробництво 16 гаубиць Zuzana 2 для України.

Словаччина розглядає поновлення виробництва боєприпасів великих калібрів у країні для передачі Україні, заявив у грудні глава МЗС країни.

Читайте також: Білий дім відповів щодо рішень по ATACMS та F-16 на саміті НАТО: Без конкретики

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.