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Словакия поставит Украине еще 16 САУ Zuzana 2 и наладит их совместное производство

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 17:13
Словакия поставит Украине еще 16 САУ Zuzana 2 и наладит их совместное производство - Фото
САУ Zuzana 2 (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидером Словакии Зузаной Чапутовой заявил, что Братислава изготовит и поставит Киеву еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", – сказал он.

По словам Чапутовой, страны также подписали контракт на совместное производство САУ Zuzana 2.

Зеленский подчеркнул, что Украина и Словакия вместе могут стать "донорами глобальной защищенности людей".

СПРАВКА. Zuzana 2 – это самоходная артиллерийская установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana калибром 155 мм. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км, экипаж состоит из трех человек, а автоматическая система зарядки позволяет производить шесть выстрелов в минуту.
  • В начале октября сообщалось, что Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины.
  • Словакия рассматривает возобновление производства боеприпасов больших калибров в стране для передачи Украине, заявил в декабре глава МИД страны.

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Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнавоенная помощьЗузана ЧапутоваСАУ Zuzana
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