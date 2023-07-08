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Байден о поставке кассетных снарядов: Очень трудное решение. Это поможет наступлению ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 06:36
Байден о поставке кассетных снарядов: Очень трудное решение. Это поможет наступлению ВСУ - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден назвал поставку кассетных боеприпасов Вооруженным Силам Украины "очень трудным решением". Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

По его словам, поставка кассетных снарядов была "очень трудным решением" с его стороны. 

"Это война, связанная с боеприпасами. И у них заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало. И вот, что я в итоге сделал, я воспользовался рекомендацией Министерства обороны — не навсегда, а с учетом этого переходного периода, пока мы получаем еще снаряды для украинцев", — заявил Байден.

Он отметил, что ВСУ пытаются пройти через укрепления россиян. 

"Но главное, у них сейчас либо есть оружие, чтобы остановить россиян — не дать им остановить украинское наступление через эти районы, — либо нет. И я думаю, что они нуждались в них", — сказал президент США.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.

Читайте также: США объявили новый пакет вооружений для Украины. Туда вошли кассетные боеприпасы DPICM

Дмитрий Гриниченко
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