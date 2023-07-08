Байден о поставке кассетных снарядов: Очень трудное решение. Это поможет наступлению ВСУ
Президент США Джо Байден назвал поставку кассетных боеприпасов Вооруженным Силам Украины "очень трудным решением". Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
По его словам, поставка кассетных снарядов была "очень трудным решением" с его стороны.
"Это война, связанная с боеприпасами. И у них заканчиваются эти боеприпасы, а у нас их мало. И вот, что я в итоге сделал, я воспользовался рекомендацией Министерства обороны — не навсегда, а с учетом этого переходного периода, пока мы получаем еще снаряды для украинцев", — заявил Байден.
Он отметил, что ВСУ пытаются пройти через укрепления россиян.
"Но главное, у них сейчас либо есть оружие, чтобы остановить россиян — не дать им остановить украинское наступление через эти районы, — либо нет. И я думаю, что они нуждались в них", — сказал президент США.
- В Болгарии президент Зеленский и премьер Денков подписали совместную декларацию: Болгария стала 22-м государством, поддержавшим членство Украины в НАТО. Также продолжались разговоры об оружии.
- В Чехии премьер Фиала объявил, что Прага дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимуляторы для обучения летчиков F-16 в Украине.
- Словакия поставит Украине еще 16 САУ Zuzana 2 и наладит их совместное производство, заявила президент страны Чапутова.
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