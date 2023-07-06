Зеленский – президенту Болгарии: Если мы ляжем, а РФ пойдет дальше, оружия вам не хватит

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Украина проиграет войну, а РФ пойдет дальше, то оружия, имеющегося в арсеналах Болгарии, не хватит для отражения российского агрессора. Об этом он сказал 6 июля в Болгарии в ходе встречи с местными политсилами, общественностью и СМИ.

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Зеленский сказал, что сегодня встречался с президентом Болгарии Руменом Радевым, который выступает против оказания военной поддержки Украине. Он подчеркнул, что не будет критиковать его позицию, так как он в гостях и уважает всех болгарских лидеров.

"Он сказал мне, что он как главнокомандующий не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии. И это причина неподдержки нас. А я сказал ему откровенно, что если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, вашего оружия не хватит, [даже] если его будет в пять раз больше, чем у вас есть", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что этими словами не пытается унизить болгарскую армию, а просто констатирует – украинского оружия в начале полномасштабного вторжения тоже не хватало, поэтому помогали партнеры.

"Россия – потомки артиллерий, снарядов, всех тех старых танков всего Советского Союза. Больше всего осталось у них, это были большие запасы. И потому это сложно – бороться с такими запасами. Да, мы их уменьшили в десятки раз, но какой ценой" , – сказал Зеленский.

Он привел в пример страны Балтии и Польшу, которые активно начали вооружать Украину, понимая, что в случае нападения РФ им самим собственного вооружения все равно не хватит. При этом, как отметил президент, у Польши достаточно мощная армия.

"Если бы мы хотели воевать, мы были бы на территории России. Мы хотим просто выжить, и потому просим о помощи", – добавил Зеленский.

По данным Euractiv, Болгария за год через посредников отправила Украине вооружения на $1 млрд. NYT сообщает, что Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины.

9 февраля 2023 года пророссийский президент Болгарии сравнил поставки оружия ВСУ с "тушением пожара бензином".

20 июня Радев заявил, что для Болгарии "было бы ошибкой" присоединиться к инициативе ЕС по закупке боеприпасов для Украины. Министр обороны страны подверг критике эти слова.

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