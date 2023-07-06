Зеленський – президенту Болгарії: Якщо ми ляжемо, а РФ піде далі, зброї вам не вистачить

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна програє війну, а РФ піде далі, то зброї, яка є в арсеналах Болгарії, не вистачить для відбиття російського агресора. Про це він сказав 6 липня у Болгарії під час зустрічі з місцевими політсилами, громадськістю і ЗМІ.

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Зеленський сказав, що сьогодні мав зустріч із президентом Болгарії Руменом Радєвим, який виступає проти надання військової підтримки Україні. Він наголосив, що не критикуватиме його позицію, адже він у гостях і поважає всіх болгарських лідерів.

"Він сказав мені, що він як головнокомандувач не може допустити, щоб було зменшення зброї у його армії. І це причина непідтримки нас. А я сказав йому відверто, що якщо ми ляжемо, а Росія піде далі, вашої зброї не вистачить, [навіть] якщо її буде в п’ять разів більше, ніж у вас є", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що цими словами не намагається принизити болгарську армію, а просто констатує – української зброї на початку повномасштабного вторгнення також не вистачало, тому допомагали партнери.

"Росія – нащадки артилерій, снарядів, всіх тих старих танків всього Радянського Союзу. Більше всього залишилось у них, це були великі запаси. І тому це складно – боротись із такими запасами. Так, ми їх зменшили в десятки разів, але якою ціною", – сказав Зеленський.

Він навів у приклад країни Балтії і Польщу, які активно почали озброювати Україну, розуміючи, що в разі нападу РФ їм самим власного озброєння все одно не вистачить. При цьому, як наголосив президент, Польща має досить потужну армію.

"Якби ми хотіли воювати, ми були б на території Росії. Ми хочемо просто вижити, і тому просимо про допомогу", – додав Зеленський.

За даними Euractiv, Болгарія за рік через посередників відправила Україні озброєння на $1 млрд. NYT повідомляє, що Болгарія поновила виробництво снарядів радянського зразка для України.

9 лютого 2023-го проросійський президент Болгарії порівняв постачання зброї ЗСУ з "гасінням пожежі бензином".

20 червня Радєв заявив, що для Болгарії "було б помилкою" приєднатися до ініціативи ЄС із закупівлі боєприпасів для України. Міністр оборони країни розкритикував ці слова.

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